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Вернувшегося из Канады Серебрякова завалили предложениями по работе

Вернувшегося из Канады Серебрякова завалили предложениями по работеАлексей Серебряков Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вернувшегося из Канады в Россию актера Алексея Серебрякова завалили предложениями о работе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в настоящее время в кинотеатрах запущен боевик «Никто» с участием артиста. На май также запланирована премьера картины «Иваново счастье», в которой актер сыграл вахтовика. В производстве находится еще несколько проектов, в которых принял участие Серебряков. Среди них — «Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя» и The Big Fight.

О возвращении артиста стало известно 16 марта. Тогда его увидели на кинопремьере в Москве. «Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — сказал он. Серебряков не стал уточнять, по какой именно причине он захотел покинуть Канаду.

В феврале 2019 года актер рассказал, какое отношение он имеет к Канаде. По словам артиста, у него нет канадского гражданства, хотя он проживает в этой стране. Он отметил, что был и остается русским актером, однако решил переехать в Канаду, так как там дешевле. Кроме того, он хотел, чтобы дети «расширили горизонты».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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