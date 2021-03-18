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Весеннее равноденствие 20 марта 2021 года: ритуалы на деньги, счастье и любовь

Весеннее равноденствие 20 марта 2021 года: ритуалы на деньги, счастье и любовь

Весеннее равноденствие — особое время, один из дней силы. В марте 2021 года каждый сможет отметить наступление равноденствия и провести ритуалы, направленные на привлечение в жизнь необходимых благ, а также избавиться от всего, что мешает развитию.


День весеннего равноденствия наступит 20 марта, и именно в этот день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить обряды, направленные на привлечение любви, счастья и материального благополучия. В это время можно также избавить свою жизнь от всего, что мешает развитию, начав вместе с природой цикл возрождения.

Ритуал в день равноденствия на привлечение счастья

Привлечь счастье не составит труда, если верить в то, что жизнь непременно изменится в лучшую сторону. Проводят ритуал в день весеннего равноденствия сразу после пробуждения. Для этого открывают занавески и произносят:

«Счастье в дом пускаю, неудачи выметаю».

После этого весь дом подметают, мусор собирают в пакет и выносят из дома со словами:


«Невзгоды из моего дома выметаются, назад пути не найдут, обратно не придут».

После того, как мусор выметен, жилище проветривают, чтобы выветрить проблемы и впустить счастье.

Как 20 марта привлечь в жизнь любовь

Весна — прекрасное время для привлечения любви, и сделать это лучше всего во время равноденствия. Для этого важно настроиться на мысли о том, что одиночество закончится, и в жизни произойдет знаменательная встреча. После этого нужно обратиться с Солнцу, выйдя на улицу или открыв окно:

«Солнце ясное поутру просыпается, миру улыбается. Лучи его землю согревают, сердца счастьем наполняют. Лучик солнечный на меня ляжет, милому дорогу к моему порогу укажет».

После этого Солнцу кланяются трижды и молча возвращаются в дом, умываются прохладной водой три раза, повторяя про себя:


«Раз умываюсь — счастью открываюсь. Дважды умываюсь — с одиночеством прощаюсь. В третий раз умываюсь — любовь встречаю, всем сердцем привечаю».

Обряд в весеннее равноденствие на деньги

Привлечь деньги в день весеннего равноденствия поможет ритуал со свечами. Для него потребуются:


свечи белого и зеленого цветов;
блестящая монета;
конверт из красной бумаги.

В полдень зажигают свечи от одной спички, кладут между ними монету и проговаривают заговор:

«Год новый начинается, день с ночью равными становятся, двери в прошлое закрываются, неприятности прекращаются. Как день прибывает, так и в кошельке тяжелеет. Талисман создаю, богатство свое кую».

После этого свечи тушат пальцами, монету кладут в конвертик и запечатывают его поочередно белым и зеленым воском. Созданный талисман можно положить в кошелек или спрятать в укромном уголке дома, чтобы он помог привлечь деньги.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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