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Вице-спикер Совфеда Умаханов покинул пост

Вице-спикер Совфеда Умаханов покинул пост
Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов ушёл в среду со своего поста в связи с избранием спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Такое решение было принято по итогам голосования сенаторов в среду на заседании.

Умаханов представляет в Совете Федерации Дагестан, он занимал пост вице-спикера с 2010 года.

Константин Косачев.
Политика

По материалам: ria.ru
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