Вице-спикер Совфеда Умаханов покинул пост
Сегодня, 03:55 Лидия Мартынова
Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов ушёл в среду со своего поста в связи с избранием спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Такое решение было принято по итогам голосования сенаторов в среду на заседании.
Умаханов представляет в Совете Федерации Дагестан, он занимал пост вице-спикера с 2010 года.Константин Косачев.
По материалам: ria.ru