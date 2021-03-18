Вице-спикер Совфеда Умаханов покинул пост

Лидия Мартынова

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов ушёл в среду со своего поста в связи с избранием спецпредставителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Такое решение было принято по итогам голосования сенаторов в среду на заседании.

Умаханов представляет в Совете Федерации Дагестан, он занимал пост вице-спикера с 2010 года.

Константин Косачев.