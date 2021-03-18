Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку с поста тренера ЦСКА

Влада Некрасова

Виктор Гончаренко может уйти с поста главного тренера московского ЦСК, если команда проиграет «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также стало известно, что руководство красно-синих уже обсуждало с футболистами клуба возможность ухода Гончаренко еще в декабре прошлого года.

Тогда Виктора Гончаренко спасла уверенная победа в матче 19-го тура с «Ростовом» (3:1). Если сейчас ему не удастся удержаться на своем посту, то на замену ему с большой долей вероятности придет Василий Березуцкий.

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