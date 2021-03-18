Виталий Дьяков не намерен завершать карьеру после ухода из «Спартака-2»

Алексей Вольцев

Дьяков высказался по поводу возможного завершения карьеры, о чем сообщает издание Мetaratings. Разговоры об уходе футболиста из спорта начались после того, как он был отзаявлен из команды, где он играет, до конца футбольного сезона. Болельщики высказали мнение, что, возможно, Виталий покинет футбол.

Дьяков же мнение болельщиков опроверг. Он сообщил, что они еще долго будут смотреть на его игры. Пока же ему придется взять вынужденный перерыв из-за невозможности перейти в другую команду. Полузащитник рассказал, что на данный момент у него идет контракт со Спартаком-2, разорвать его и досрочно уйти он не может, хотя и в играх сейчас участвовать не будет.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду два матча.

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