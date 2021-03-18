Владимир Соловьев призвал в случае наступления ВСУ нанести удары по Украине с территории России

Анастасия Иванова

Российский журналист Владимир Соловьев поделился мнением о том, как Москве стоит отреагировать на наступление ВСУ на Донбасс. Свое мнение он озвучил во время эфира “Россия-1”.

Соловьев уверен, что Москве стоит активно реагировать в случае наступления ВСУ на территорию Донбасса. По его мнению, такое решение полностью уничтожит планы на дальнейшие атаки самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В эфире передачи эксперты дискутировали о возможности и сценариях полномасштабной войны между ВСУ и войсками Донбасса на линии разграничения. По мнению экспертов, решение о нападении повлечет серьезные потери для обеих сторон, и президент Владимир Зеленский будет нести большую ответственность.

В свою очередь, Соловьев считает, что при атаке Москве стоит использовать свои мощные ракеты, чтобы ударить по тем местам, где сосредоточено большое количество боевой техники, а также по аэродромам. По его мнению, это мгновенно изменит тактику Киева.

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