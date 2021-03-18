Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15 тысяч рублей

Вадим Карасев

Фото: job.orl.ru

Власти Орловской области назвали вырванной из контекста жалобу чиновника Александра Сотникова об отказе россиян работать за 15-18 тысяч рублей. Объяснение появилось на областном портале.

«Цитата выступления руководителя управления труда и занятости Александра Сотникова "Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то" была выдернута из контекста общего доклада», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пожаловался на нежелание жителей региона работать за зарплату в 15 тысяч рублей и стремление орловчан уехать на заработки в Москву. При этом Сотников выразил надежду на то, что жители вернутся из столицы регион, так как в Орле зарплаты «белые», а в столице «черные».

В интервью РЕН ТВ чиновник признал, что важными составляющими хорошей вакансии являются и условия труда и фактор личных предпочтений человека. По данным местных СМИ, согласно налоговой декларации, за 2019 год Сотников заработал 993,7 тысячи рублей, то есть его месячный доход составил 82 тысячи рублей.