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Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15 тысяч рублей

Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15 тысяч рублейФото: job.orl.ru

Власти Орловской области назвали вырванной из контекста жалобу чиновника Александра Сотникова об отказе россиян работать за 15-18 тысяч рублей. Объяснение появилось на областном портале.

«Цитата выступления руководителя управления труда и занятости Александра Сотникова "Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то" была выдернута из контекста общего доклада», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пожаловался на нежелание жителей региона работать за зарплату в 15 тысяч рублей и стремление орловчан уехать на заработки в Москву. При этом Сотников выразил надежду на то, что жители вернутся из столицы регион, так как в Орле зарплаты «белые», а в столице «черные».

В интервью РЕН ТВ чиновник признал, что важными составляющими хорошей вакансии являются и условия труда и фактор личных предпочтений человека. По данным местных СМИ, согласно налоговой декларации, за 2019 год Сотников заработал 993,7 тысячи рублей, то есть его месячный доход составил 82 тысячи рублей.

Россия

По материалам: lenta.ru
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