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Власти задумались о недоверии компаний к российской бирже

Власти задумались о недоверии компаний к российской биржеФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

В правительстве начали задумываться о том, как увеличить число первичных размещений (IPO) акций на российских биржах. Минэкономразвития прорабатывает несколько предложений, в основе которых налоговые льготы, пишет Forbes.

Несмотря на бум IPO в мире — только на биржи США в 2020 году вышли 480 компаний, в России процесс практически не идет. Каких-либо перспектив улучшения ситуации без вмешательства не просматривается.

О недоверии бизнеса говорит тот факт, что в прошлом году IPO на Мосбирже провели только две российские компании — девелопер «Самолет» и госкомпания «Совкомфлот». Еще семь компаний получили листинг в дополнение к международному.

Чтобы запустить процесс, чиновники, например, хотят освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) розничных инвесторов, которые продают акции, купленные во время IPO или в течение года после него. Освобождение от НДФЛ или налога на прибыль предлагается и для действующих акционеров, если они продадут свои пакеты при размещении. Однако при одном условии — владеть ценными бумагами они должны не менее чем за год до размещения.

В отношении самих компаний министерство предлагает возместить расходы на аналитику, маркетинг для инвесторов, получение кредитного рейтинга и другие траты, связанные с подготовкой к первичному размещению акций. Компенсации могут быть реализованы в форме субсидий или налоговых вычетах.

Обсуждение таких мер подтвердили федеральный чиновник, источник в аппарате правительства и источник на фондовом рынке. Предварительно они должны вступить в силу в четвертом квартале 2022 года, но общих решений по ним пока нет.

Адвокат коллегии адвокатов «Люди дела» Денис Зайцев отметил, что инициативы выглядят разумными и создадут условия для роста инвестиций, однако к прорыву не приведут. Кроме того, он напомнил о существовании множества подводных камней, которые снизят выгоду предложения. В свою очередь глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заметил, что поддерживает меры по стимулированию IPO, но главное препятствие для IPO в России — это предпринимательский климат, а его налоговыми льготами не исправить.

Ранее президент страны Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности заявил, что отечественному бизнесу лучше инвестировать «в дом», чтобы всем было спокойнее и надежнее.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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