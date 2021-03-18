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Впервые в этом году: суточное количество заболевших ковидом превысило 15 тысяч

Впервые в этом году: суточное количество заболевших ковидом превысило 15 тысяч

В Украине поставлен новый печальный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. Впервые за сутки выявлено 15053 новых заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Ранее черным днем считалось 11 марта, когда за сутки болезнь выявили почти у 13 тысяч наших сограждан.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

У 4376 человек, у которых подтвержден опасный диагноз, болезнь протекает в тяжелой форме, заразившиеся госпитализированы. Среди больных — 744 ребенка и 425 медработников. За сутки 267 больных скончались.

Напомним, с начала эпидемии выявлено почти полтора миллиона заразившихся. 28 тысяч человек скончались от последствий заболевания.

Фото pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
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