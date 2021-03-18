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Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий

Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
Москвичам стоит носить на улице очки и маску, часто орошать слизистую носа солевыми растворами в сезон аллергий, а также принимать душ и переодеваться после возвращения домой, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.

"Ношение маски в период палинации может помочь, так как является барьером: пыльца адсорбируется на поверхности маски. Ношение очков, в том числе солнцезащитных, также эффективно – они защищают слизистую глаз. Также можно рекомендовать применение защитных спреев, которые обволакивают полость носа и препятствуют адсорбции на слизистой пыльцевых аллергенов. В течение дня нужно часто орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами, такое орошение механически удаляет пыльцу со слизистой носа, полоскать горло физиологическим раствором и промывать глаза препаратами морской воды", - рассказала заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елена Бобрикова.

По ее словам, наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром, в сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется выходить на улицу. Соответственно, лучше гулять в вечерние часы, после дождя, когда концентрация пыльцы значительно меньше.


"После возвращения с улицы сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц, сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пыльца", - отметила Бобрикова.

Россия

По материалам: ria.ru
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