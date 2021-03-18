Врачи раскрыли способы избавления от мигрени

Вадим Карасев

Фото: Pixabay.com

Чтобы избавиться от мигрени, есть множество разных способов. По словам терапевта Анастасии Сафроновой, главный из них — обратиться к врачу и не принимать лекарства без назначения специалиста. Советы Сафроновой и других экспертов приводит Life.

Физиолог Ринад Минвалеев порекомендовал делать самомассаж головы. «Нужно подушечками пальцев слегка помассировать края челюсти, а затем несильно на пару секунд надавить на виски. И повторить эти упражнения нужно 3-4 раза», — раскрыл порядок действий специалист.

В свою очередь, врач-диетолог Екатерина Захарова посоветовала людям, страдающим мигренями, отказаться от жирной пищи, снизить употребление соли и сахара, а также спать по 7-8 часов в день. Другой эксперт, фитотерапевт Ольга Галицкая, дала рекомендацию принимать теплые ванны с настоями трав: валерианы, ромашки и душицы. Именно эти растения, по словам специалиста, помогают расслабиться.

Ранее невролог городской клинической больницы №17 Инесса Колчу рассказала, что к развитию медикаментозной головной боли может привести частый прием обезболивающих. Такая симптоматика, по словам врача, возникает из-за духоты, переохлаждения или перегрева, долгой работы, похмелья и других бытовых причин.