Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Все говорят, что в семье Алены Савкиной скоро будет пополнение

Все говорят, что в семье Алены Савкиной скоро будет пополнение
Короче, нам уже 3 человека, абсолютно случайно говорят, что у нас скоро будет пополнение в семье. Первая женщина на премии - подошла к Илье и сказала, что он станет папой через 10 месяцев, вчера мне сказала наша няня - что сон приснился ей, и ещё одна женщина год назад сказала, что у меня родится дочка в конце 2021 года.

Совпадение? Конечно мы ещё не думаем об этом, в голове карьера, квартира, машина, бизнес. Мы смотрим вместе в будущее, капец как сильно мотивируемся, мечтаем, мы заменили друг другу всех... Он для меня любимый человек, лучший друг, поддержка, иногда может наругать. Так круто, когда в одном человеке можно найти всех.

Кстати, вчера смотрели мои эфиры Дом2, и честно я была в шоке, что я была такой истеричной и драчливой… Он сказал, что вообще меня не узнаёт и с такой женщиной бы вообще никогда не строил бы отношения.
P.S. Сёма сейчас будет ругаться, не любит когда я выкладываю фотки, где он улыбается, но это такааааая нежнюююлька.
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Бари Алибасов-младший приобрел дом за 58 миллионов для тяжелобольного отца
Бари Алибасов-младший приобрел дом за 58 миллионов для тяжелобольного
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями
Анатолий Кот о фиктивном браке с Высоцкой: «У меня не было чувств к Юлии»
Анатолий Кот о фиктивном браке с Высоцкой: «У меня не было чувств к
Педагогов Кузбасса приглашают к участию в онлайн-конференции «Талантливые дети: выявление, развитие и поддержка»
Педагогов Кузбасса приглашают к участию в онлайн-конференции
Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Республику Алтай
Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки
Цыганкам заплатят за принудительную стерилизацию
Цыганкам заплатят за принудительную стерилизацию
Блогеры в телевизоре: топ-5 сериалов со звездами TikTok в главных ролях
Блогеры в телевизоре: топ-5 сериалов со звездами TikTok в главных
Лена Миро жестко прошлась по Муцениеце: «Ее даже Прилучный не хочет»
Лена Миро жестко прошлась по Муцениеце: «Ее даже Прилучный не хочет»
Много слез! В день рождения Грачевского вдова написала пост: «Мое сердце разбито»
Много слез! В день рождения Грачевского вдова написала пост: «Мое
Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа
Билли Айлиш ошеломила поклонников внезапной сменой имиджа
ООН должна дать оценку водной блокаде Крыма, заявили в Совфеде
ООН должна дать оценку водной блокаде Крыма, заявили в Совфеде
Эпизод из интервью Гордона с Тихановской превратили в напряженную драму
Эпизод из интервью Гордона с Тихановской превратили в напряженную

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией

Еще по теме

Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой
У Саймона Марданшина не получилось построить отношения с Леной Хроминой
Саша Черно не сможет пережить еще одну измену Иосифа Оганесяна
Алена Савкина абсолютно не верит Илье Яббарову