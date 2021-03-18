Все говорят, что в семье Алены Савкиной скоро будет пополнение

Вадим Карасев

Короче, нам уже 3 человека, абсолютно случайно говорят, что у нас скоро будет пополнение в семье. Первая женщина на премии - подошла к Илье и сказала, что он станет папой через 10 месяцев, вчера мне сказала наша няня - что сон приснился ей, и ещё одна женщина год назад сказала, что у меня родится дочка в конце 2021 года.Совпадение? Конечно мы ещё не думаем об этом, в голове карьера, квартира, машина, бизнес. Мы смотрим вместе в будущее, капец как сильно мотивируемся, мечтаем, мы заменили друг другу всех... Он для меня любимый человек, лучший друг, поддержка, иногда может наругать. Так круто, когда в одном человеке можно найти всех.Кстати, вчера смотрели мои эфиры Дом2, и честно я была в шоке, что я была такой истеричной и драчливой… Он сказал, что вообще меня не узнаёт и с такой женщиной бы вообще никогда не строил бы отношения.P.S. Сёма сейчас будет ругаться, не любит когда я выкладываю фотки, где он улыбается, но это такааааая нежнюююлька.