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Вслед за Чонгуком! Билли Алиш стала блондинкой

Вслед за Чонгуком! Билли Алиш стала блондинкой

Не украла, а вдохновилась!

Несколько месяцев назад участник южнокорейской к-поп группы BTS Чонгук (Jungkook) поразил своих поклонников новым цветом волос. Айдол стал блондином. Twitter моментально взорвался от его нового имиджа.


И все мы знаем, что образы к-поп звезд всегда были для многих девушек вдохновением. Вот и американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) решила не только подчерпнуть вдохновения у Чонгука, но и полностью скопировать его образ. Сегодня девушка, у которой главной изюминкой были кислотно-зеленые корни, решила радикально сменить имидж. Билли Айлиш отстригла челку и перекрасилась в блондинку.

«Вы правильно угадали?» — подписала она пост.

Публикация в Instagram с её новым образом собрала 1 миллион лайков за 6 минут. Это самый быстрый результат в истории! Снимок был сделан во время съёмки промо к новому альбому, который должен выйти в этом году. Видимо, смена образа символизирует начало новой эры. Кто знает, может, Билли просто готовится перекрасить волосы в новый яркий цвет? Точно так же, как это сделал Чонгук?

[media=https://www.instagram.com/p/CMhvKMvF3HR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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