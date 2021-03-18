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Выставка Васильевой вызвала протест в Академии художеств Петербурга

Выставка Васильевой вызвала протест в Академии художеств Петербурга
Более 300 сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина подписались под петицией с требованием убрать из музея Российской академии художеств (РАХ) картины Евгении Васильевой.
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"Эти обращения направлены в Министерство культуры, там целая пачка (листов с подписями. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости ректор вуза Семен Михайловский.


Работы Васильевой выставляются в Научно-исследовательском музее РАХ в Петербурге. В промоматериалах к экспозиции творчество художницы названо "своеобразным экспериментом", призванным определить, насколько готово к его восприятию общество, "привыкшее к более традиционной культуре". Васильева носит звание почетного члена РАХ, при этом ранее ее осудили за масштабные хищения во время работы руководителем департамента имущественных отношений Минобороны.


Воздержавшись от оценки художественной ценности работ, Михайловский сравнил проведение выставки с апокрифом о коне Инцитате, которого римский император Калигула, по легенде, ввел в состав сената. При этом, по оценке собеседника агентства, "бесплатный хайп" вокруг экспозиции работ Васильевой в Петербурге "скоро утихнет".

Представитель музея пока не стала прогнозировать, сколько посетителей привлечет событие.

Комментариями Минкультуры и РАХ по поводу резонансной экспозиции РИА Новости пока не располагает.

Уголовное дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого была Евгения Васильева, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в Минобороны России; оно стоило должности министру Анатолию Сердюкову. Экс-чиновница была приговорена к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после прибытия в колонию освободилась условно-досрочно. Суд засчитал ей в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее квартире в Молочном переулке в Москве. Находясь под арестом, Васильева выпустила сборник стихов, организовала выставку своих картин и сняла музыкальный клип "Тапочки".


В 2016 году три картины Васильевой поступили на временное хранение в Государственный Русский музей. В музее тогда поясняли, что эти картины принесли, чтобы подарить. Позже работы Васильевой были отклонены экспертной фондово-закупочной комиссией в связи с несоответствием собирательной практике Русского музея, автору предложили их забрать в течение двух недель.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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