Захарова ответила на заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca от SARS-CoV-2

Влада Некрасова

Как сообщает портал russkiymir.ru, представитель МИДа РФ Марией Захаровой был дан ироничный комментарий словам министра культуры Украины о взаимосвязи Москвы с трудностями с вакциной от COVID-19 AstraZeneca.

Напомним, ранее чиновником Украины Александром Ткаченко было заявлено о том, что информация о приостановке применения AstraZeneca в некоторых странах Европы связана с информационной поддержкой, проводимой Россией. По мнению Ткаченко, РФ ведет такую компанию с целью освобождения рынка для собственной вакцины.

Представитель МИДа поспешила напомнить Украине, что в их стране нет производства вакцины и не делают прививки. По мнению Захаровой, Украина живет в какой-то своей реальности, далеко оторванной от действительности. Так, примером Захарова привела обустройство страной Крыма без полуострова и войну с Россией без России: «НеНапомним, уже во многих странах Европы был приостановлен процесс вакцинации с использованием препарата AstraZeneca. Причиной стало увеличение числа случаев тромбоэмболических осложнений.

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