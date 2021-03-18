Захарова ответила украинскому послу на слова об ответственности Германии за Крым

Вадим Карасев

Мария ЗахароваФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила украинскому послу в Германии Андрею Мельнику, заявившему о «моральной ответственности» Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, в связи с чем европейская страна должна приложить все усилия для возвращения полуострова. Об этом она написала в Facebook.

Представитель ведомства заявила, что Мельник не развил до конца свою мысль. По ее словам, дипломат забыл, что в то время регион находился в составе РСФСР, то есть России. «И если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», — отметила Захарова.

Она добавила, что раз Берлин «сносит» такие исторические аллюзии посла Украины, то их будет развивать и Россия. «Если говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов», — заключила представитель МИД.

Мельник в статье для Berliner Zeitung назвал помощь Германии в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.