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Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал

Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о планах Великобритании увеличить количество ядерных боеголовок, заявила, что проблема имперских амбиций Лондона никуда не ушла, но под ними нет базиса.

Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.

Россия

По материалам: ria.ru
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