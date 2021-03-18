Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал

Анастасия Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о планах Великобритании увеличить количество ядерных боеголовок, заявила, что проблема имперских амбиций Лондона никуда не ушла, но под ними нет базиса.

Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.