Захарова заявила, что отношения России и США зашли в тупик

Лидия Мартынова

Приглашения российского посла в США на консультации в Москву новейшая история не припомнит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряженной международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле - с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик... завел Вашингтон, по такому сюжету... мы такого не припомним", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".