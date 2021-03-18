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Захарова заявила, что отношения России и США зашли в тупик

Захарова заявила, что отношения России и США зашли в тупик
Приглашения российского посла в США на консультации в Москву новейшая история не припомнит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряженной международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле - с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик... завел Вашингтон, по такому сюжету... мы такого не припомним", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

В мире

По материалам: ria.ru
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