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Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19

Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19Фото: Sadi Said / Reuters

Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни. О причинах его смерти официально не сообщается, передает Bloomberg со ссылкой на вице-главу государства Самиа Сулуху Хассана.

Как ранее сообщал Financial Times, президент был болен коронавирусом и долгое время не выходил на связь. По данным РИА Новости, он сначала лечился в Конго, а затем в Индии. Ряд изданий, на которые ссылается агентство, подтверждают информацию о серьезной болезни политика.

В то же время ряд крупных госслужащих, таких как премьер-министр Танзании, опровергли данные о заражении главы государства. Кроме того, Магуфули заявлял об отсутствии COVID-19 в стране и подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины. При этом он призывал народ молиться и поститься для лечения болезней.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Всего в стране было выявлено 509 заражений и 21 смерть.

В мире

По материалам: lenta.ru
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