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Зампред Совбеза Медведев прокомментировал высказывания Байдена о Путине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение в отношении оскорбившего Владимира Путина президента США Джо Байдена. Он вспомнил свои прошлые встречи с лидером Америки.

«Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило», — приводит РИА Новости слова зампреда Совбеза России.

Так же Медведев привел слова Зигмунда Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость».

Сообщение Зампред Совбеза Медведев прокомментировал высказывания Байдена о Путине появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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