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Здоровье российской стендаперши пошатнулось после отношений с турком

Здоровье российской стендаперши пошатнулось после отношений с туркомЯрослава ТринадцаткоФото: Владимир Бухаров / YouTube

Российская стендаперша Ярослава Тринадцатко пожаловалась на пошатнувшееся здоровье, пока она находилась в абьюзивных отношениях. Об этом юмористка рассказала на подкасте «Бухарог Лайв». Выпуск доступен на YouTube-канале Владимира Бухарова.

Тринадцатко заявила, что больше года встречалась с турком. В начале отношений девушка была счастлива, однако со временем возлюбленный начал периодически проявлять психологическое насилие по отношению к ней. Во время одной из ссор мужчина с криками пробил стену кулаком, до слез напугав комикессу. Однако бросить абьюзера она не могла, потому что у него начиналась серьезная истерика.

«Я собиралась уходить шесть раз. И когда я начинала собирать вещи, его начинало тошнить, ему было плохо, у него чуть ли не останавливалось сердце», — вспомнила Тринадцатко. В итоге, ей каждый раз становилось «дико жалко» мужчину, и она оставалась жить с ним.

Стендап-комик отметила, что на тот момент не знала, что такое абьюзивные отношения. Но из-за них у нее начались серьезные проблемы с организмом.

«Я тогда знала, что мне плохо. У меня со здоровьем ***** (жесть) началась полная, у меня все посыпалось. Почти киста выросла, можно сказать. То есть у меня операция была летом небольшая, женская. Настолько этот стресс плох для организма, что не зря говорят, что постоянное нахождение в стрессе и рак вызывает», — поделилась переживаниями юмористка.

В конце концов Тринадцатко обратилась за помощью к психологу, который помог ей справиться со стрессом и решить ситуацию с возлюбленным-абьюзером. Девушка приняла решение сбежать от него: она собрала вещи и улетела домой.

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По материалам: lenta.ru
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