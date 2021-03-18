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Жена Павла Мамаева назвала его любовницу проституткой и озвучила ее расценки

Жена Павла Мамаева назвала его любовницу проституткой и озвучила ее расценки

Алана Мамаева подала на развод с футболистом, но продолжает разбираться в истории его испанской измены. Там Павел был замечен в компании Ирен Гарсиа Морено.


Девушка утверждала ранее, что не знала о том, что футболист ФК «Ростов» был женат. По ее словам, они очень мило с ним общались, Павел был внимательным и галантным. Алана Мамаева утверждает, что многое из сказанного Ирен о ее карьере — ложь. По информации супруги спортсмена и ее знакомых, Ирен работает в сфере эскорта. На одном из иностранных сайтов, где представлены такие услуги, друг Мамаевых обнаружил анкету с ее фотографией под именем Виолета. В ней описаны параметры девушки и ее минимальный ценник — 600 веро. 

Алана Мамаева показала переписки, которые оказались в ее распоряжении, где Ирен обозначает цену в 2500 евро. Якобы именно столько Павел и заплатил за время, проведенное с ней. «Можно мне больше не писать про модель-юриста? Проституция вне закона, поэтому пусть замолчит и не позорит свою страну», — отметила Алана. 

В сторис женщина показала сообщение, в котором Ирен задумывается о смене документов, ведь Мамаева их публично обнародовала. 

Также Мамаева показала документ, который им прислал некий испанец. В этой бумаге говорится о том, что в Мадриде нет адвокатов по имени Ирен Гарсиа Морена. Правда, трудно утверждать, что документ не поддельный.

Алана считает, что ей теперь поступают угрозы от Ирен. Испанка общалась со своим знакомым и под фото Мамаевой за рулем написала: «Машину водит его шлюха-жена, хочу, чтоб она сдохла». Ранее ситуация обстояла иначе: Ирен заявляла о травле со стороны супруги Павла. 

Напомним, что Алана не первый раз столкнулась с неверностью супруга. «Никогда не закрывала глаза на измены и не буду этого делать. Один раз простила. Верите в бумеранг? Еще как! Зачем прощала измены? Не прощала, я дала человеку второй шанс, когда он был этого достоин. За эти два года он сделал все, чтобы у нас была нормальная семья. И удивительно, что все так получилось. Ну что поделать?» — рассуждала накануне Мамаева. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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