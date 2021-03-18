Женщина показала хранившуюся у нее 17 лет еду из «Макдоналдса» и удивила семью

Вадим Карасев

Кадр: TikTok

Американка Саванна Уайтхед показала еду из фастфуд-ресторана «Макдоналдс», которая хранилась у нее 17 лет. В 2004 году женщина решила спрятать ее, чтобы увидеть, что станет с фастфудом через время. Ее дети опубликовали видео в TikTok.

На кадрах женщина берет бумажный пакет из ресторана и достает из него чизбургер и картошку фри. Дети удивляются внешнему виду продуктов и отмечают, что они плохо пахнут. Однако, как видно в клипе, внешний вид еды значительно не изменился.

Так, картошка выглядит словно просто засохла, при этом на ней нет плесени. Нет бактерий и на чизбургере: и булка, и котлета высохли. Больше всего пострадал сыр — по консистенции он стал напоминать крем.

Ролик набрал более 188 тысяч лайков, несколько тысяч людей оставили под ним комментарии. «Эта еда такая же старая, как и я», — пошутил в комментариях один из пользователей.

Ранее бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню», вокруг которого ходят слухи. По его словам, тайных блюд в ресторане нет, однако любую позицию меню можно трансформировать под свой вкус.