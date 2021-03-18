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Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными

Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными
Обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина звучат абсурдно, как ложь в лицо жителям всей Земли, ведь именно Штаты залили кровью половину планеты, заявил лидер ЛДПР Владмиир Жириновский.

Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

"Обвинения Байдена звучат абсурдно, как ложь в лицо гражданам всей Земли. Ведь США залили кровью полпланеты. До сих пор дымит Сирия, Афганистан, Ливия, на голодном пайке Северная Корея, Куба и Венесуэла. А Европа расхлебывает последствия американских войн на Ближнем Востоке, каждый год принимая сотни тысяч оголодавших мигрантов, которые потом мстят за свою судьбу европейцам на темных улицах их городов", - написал политик в своем Telegram-канале.

США больше всего заключенных: там каждый год десятки людей казнят, а ещё тысячи гибнут прямо на улицах от рук полицейских, которые открывают огонь при первой возможности.
В мире

По материалам: ria.ru
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