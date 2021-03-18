Жуткая причина развода Джоли и Питта раскрыта: Анджелина предоставит доказательства о домашнем насилии

Алексей Вольцев

Разлад в семье Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt) начался еще в 2016 году, когда знаменитая актриса решила подать на развод и шокировать публику. Легендарная красивая пара Голливуда распалась давно, но экс-супруги все еще не могут найти общий язык. Как некогда сообщали в «The Sun», на решение Энджи тогда сильно повлияла ссора ее сына и мужа. Она даже сделала кричащее заявление о домашнем насилии, но органы опеки, проведя проверку, сняли обвинения с мировой знаменитости, пояснив, что явных доказательств в тирании Брэда Питта нет.

Кажется, обиды женщины на бывшего возлюбленного все еще сильны. В 2021 году она вновь заговорила об издевательствах со стороны Питта, однако, подготовила некие доказательства и отметила, что на сей раз будет содействовать в расследовании и предоставит суду все необходимые улики. Стоит также упомянуть важную деталь: Джоли не назвала имени своего обидчика публично, что вызывает сомнения у пользователей сети относительно личности мужчины, о котором идет речь. Возможно, в этот раз Анджелина говорит вовсе не о Брэде, а вспоминает опыт прошлых лет с 2 предыдущими мужьями.