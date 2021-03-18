Звезда Stand Up Виктор Комаров: «Песни Бузовой крайне неприятны. Если вижу ее клип, ломаю ноутбук»

Алексей Вольцев

Имя Ольги Бузовой стало греметь по всей стране после начала ее музыкальной карьеры: композиции артистки становились абсолютными хитами. Однако новый виток в карьере экс-ведущей «ДОМа-2» прибавил ей не только поклонников, но и хейтеров. Среди противников творчества звезды оказался и Виктор Комаров.

34-летний Виктор Комаров стал новым героем YouTube-шоу «50 вопросов». Ведущий поинтересовался у комика, нравится ли ему творчество Лапенко и почему, несмотря на отсутствие явных шуток, он так любим публикой. «Вот Олю Бузову все ругают, хотя у нее гораздо больше подписчиков. Говорят: «Какая это музыка?». А у Антона не смешно, но людям заходит. В чем разница?» — удивлялся Карен Адамян.

Оценка шоумена оказалась крайне резкой: «Вот песни Ольги Бузовой мне крайне неприятны. Если вижу ее клип, переключаю моментально, просто ломаю ноутбук, выбрасываю, бью с локтя плазму. Когда вижу Лапенко, могу посмотреть несколько минут, а потом словить себя на мысли: «Я же его не смотрю, потому что он мне не заходит!» — и спокойно выключить. При этом у меня нет к нему отрицательных эмоций, а творчество Ольги, к сожалению, их вызывает».

Напомним, что сейчас у исполнительницы хита «Мало половин» 23 миллиона подписчиков в Instagram. Сейчас она занимает вторую позицию по популярности в соцсетях после Хабиба Нурмагомедова. У певицы большая армия как поклонников, так и злопыхателей.

К слову, Комаров признался, что не следит и за проектами коллег по стендапу. «У меня дети растут, предпочитаю не «Что было дальше?» посмотреть, а с ними время проводить. Я не хочу потом удивляться, что мой ребенок — наркоман. Для меня это очень важно, намного важнее, чем понимать, что происходит в «ЧБД?». Вот у Дудя посмотрел кусок интервью Усовича. Я так понял, что у него все хорошо, участвует в оргиях сумасшедших триста на триста. У меня другие приоритеты. Что мне потом говорить? Я посмотрел все выпуски «ЧБД?», правда, сын в тюрьме сидит», — с иронией отметил артист.

Тем не менее, Виктор рад успехам других комиков. Так, например, он назвал Алексея Щербакова открытым парнем. «Его феномен в том, что Леха такой настоящий, искренний, то, что как раз хотелось в данный момент», — рассуждал звезда.