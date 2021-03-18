«Звезданулась что ли?»— Валя Карнавал просит миллионы за съемку с ней

Влада Некрасова

Коллаборация артистов — известная практика, с помощью которой можно познакомиться со многими блогерами и повысить себе узнаваемость. Однако не всегда сотрудничество проходит гладко.



Популярная блогерша Катя Адушкина поделилась неприятной историей на YouTube-шоу. По словам девушки, она столкнулась с хамством со стороны коллеги по цеху. Оказалось, что с Кати Адушкиной за съемку с популярной тиктокершей Валей Карнавал хотели взять несколько миллионов рублей.

«Это было очень некрасиво в нашу сторону. Я выпала в тот момент. Я просто была в шоке», – рассказала Катя.

Кроме того, Адушкина призналась, что с таким она столкнулась впервые за все 8 лет своего блогерства. Девушка также отметила, что очень бы хотела познакомиться с Валей. Однако знакомство, похоже, не произойдет никогда. После того, как истории была предана огласка, пользователи сети в комментариях начали отмечать, что Валя Карнавал зазвездилась.

«Звезда нашлась», «Пипец! Карнавал зазвездилась», «Специально заламывает цену! Ведь она с Егором Кридом», «Звезданулась что ли?» — комментируют ситуацию пользователи сети.

Как ты считаешь, запрос денег за съёмку – это нормально?