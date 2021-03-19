Активистка из США позвала Путина на интервью

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Американская политическая активистка и публицистка Кэндис Оуэнс (Candace Owens) пригласила президента России Владимира Путина на интервью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Хотела бы публично пригласить Владимира Путина для обширного интервью со мной на шоу Кэндис», — написала она. Активистка также сочла, что американский президент Джо Байден отказался от публичного разговора с российским коллегой «по очевидным причинам, связанным с психическим здоровьем».

До этого Оуэнс отметила, что ей «грустно осознавать, что мировые лидеры открыто высмеивают фальшивые результаты наших выборов». По ее словам, «дряхлый Байден» просто-напросто не сможет вести открытый и живой диалог на глазах у всего мира, и в России это знают.

Кэндис Оуэнс получила известность благодаря публичной поддержке политики предыдущего президента США Дональда Трампа и критике Демократической партии страны. Она ведет шоу, названное ее именем, на YouTube-канале PragerU. В 2021-м был запущен ее политический подкаст на сайте The Daily Wire.

18 марта Путин ответил на критические высказывания Байдена в свой адрес фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества. Позже в тот же день он предложил Байдену поговорить в прямом эфире. В Белом доме ответили, что президент США уже провел разговор с российским лидером.

До этого Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил неподобающее высказывание в адрес российского президента.