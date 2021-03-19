Актрису Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса застали за поцелуями на фоне слухов о разрыве

Влада Некрасова

Уже вторую неделю многие западные и российские СМИ обсуждают якобы состоявшийся разрыв Дженнифер Лопес и её жениха Алекса Родригеса, с которым она недавно планировала узаконить отношения, это должно было случиться уже в этом году. Якобы стало известно о том, что Алекс изменил Лопес с молодой и привлекательной моделью, однако вскоре сама Джей Ло дала первые комментарии этим странным слухам, уточнив, что они с ним по-прежнему вместе, и совместно работают над их отношениями.

В последнее время многие скептики из звездных изданий считали роман Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса уже совершенно обреченным, однако Джей Ло накануне весьма красноречиво доказала, что её оптимистичные заявления совсем не лишены здравого смысла.

Лопес и Родригес были совсем недавно замечены папарацци за объятиями и поцелуями как раз на фоне слухов о их возможном разрыве. Фоторепортерам удалось застать их во время отдыха на вилле, и влюблённые весьма красноречиво продемонстрировали, что сейчас об их разрыве речь даже не идёт. Фотографии, доказывающие, что поп-звезда и её бойфренд по-прежнему находятся вместе, были опубликованы недавно западными репортерами, пишет “Стархит”.

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