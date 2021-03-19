Александр Добрынин: «Если бы не было кота, я бы сделал что-то с собой после смерти мамы»

Алексей Вольцев

Артист и звезда 80-х потерял мать. Женщине было больше 90 лет. Последние полтора года за ней ухаживал не сам Александр Добрынин, а его родственники.

63-летний исполнитель оправдывал себя тем, что у него очень много работы, поэтому присматривать за пожилой Маргаритой Максимовной он не мог. Незадолго до смерти женщина признавалась, что она оказалась брошенной родным сыном. Александр стал гостем программы «Близкие люди», в которой заявил, что самым дорогим существом для него был кот, а не Маргарита Максимовна. Музыкант даже поругался с Олегом Шипковым, его братом, из-за животного.

«У моего брата есть такие вещи, которые делать нельзя, тогда с какого хрена, когда умер мой родной кот, которому было 17 лет, он мне сказал: «Лучше бы бабу нашел». Шипков, бабу не находят. Это не полезное ископаемое, не золото. Баба, если будет, это будет. Это не животное. Это мой сын умер. Я когда похоронил кота, у меня 30% отнялось всего. Брат даже соболезнования мне не сказал. Кот выше, чем мама или папа», —поделился Добрынин.

На шее артист носит цепь с медальоном, на котором изображен его Барсик. Как стало известно, питомец скончался позже Маргариты Максимовны. «Когда мама умерла, если б не было кота, то я что-то с собой бы сделал», — отметил Александр.

Также у Александра есть внебрачные дети, с которыми он не поддерживает связь. Дочь родилась у него 26 лет назад. Сейчас Ангелина живет в Австрии. С наследницей он виделся всего два раза. Также у артиста есть сын, которого он долгое время не признавал. По его словам, семья останется без завещания, он готов переписать все на директора Елену Шалимову.

Представитель поддерживает артиста уже 11 лет, она даже была сиделкой его мамы и ездила с ним по ветеринарным клиникам с котом. По мнению его близких, Александр давно любит эту Елену, поэтому не может встретить другую женщину.