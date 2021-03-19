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Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина

Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина
Актер, певец и режиссер Алексей Воробьев в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как играл в новом американском фильме молодого Владимира Путина и помогал режиссеру передать на экране "русский дух".

"Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны. Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача", — вспоминал Воробьев.

По его словам, декорации, в которых он снимался вместе с лауреатом премии "Оскар" Джоном Войтом, создавали по фотографиям, присланным российским актером.

стало известно в сентябре прошлого года. Но тогда Воробьев не раскрыл подробности предстоящего проекта, кроме того, что вместе с ним в ленте будут задействованы всемирно известные актеры.

Дата выхода и название ленты тоже пока держатся в секрете.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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