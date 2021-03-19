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Алена Савкина хвастается новыми апартаментами

Алена Савкина хвастается новыми апартаментами

Алена Савкина быстро решила вопрос с переездом. Всего несколько дней назад она рассказывала, что просматривает квартиры, чтобы выбрать наилучший вариант, и уже похвасталась новыми апартаментами. Хотя Савкина уже несколько раз говорила о том, что намерена купить квартиру в ипотеку, экономить на арендованном жилье она не собирается.

Недавно Алена Савкина жаловалась на трудности переезда, который ей предстоял. Молодая мамочка решила, что им необходимо жилье не в Одинцово, а в Москве и просторнее, чем было до сих пор. Желаемое нашлось очень быстро - ее новая квартира имеет площадь 117 квадратных метров. Есть три комнаты и просторная гостиная, пишет newstes.ru.
Савкину радует тот факт, что у них теперь будет два туалета, свободно разместится Татьяна Владимировна, и Богдан получит отдельную комнату. Однако вещей все равно накопилось слишком много, поэтому Алена устроила бесплатную раздачу своей одежды и костюмов сына. Среди экс-участников такая щедрость встречается нечасто, а некоторые, как Саша Черно, продают старые вещи не дешевле новых.

С одной стороны, такая щедрость очень впечатляет. С другой, Алена постоянно говорит о планах приобрести квартиру в ипотеку, но раздавая шкафы одежды бесплатно и арендуя четырехкомнатную квартиру в столице, она не слишком приближается к своей мечте. Кроме того, ей хочется сделать еще одну пластическую операцию и снова увеличить грудь.

«Экономить надо, если квартиру хочешь купить», «Ну и для чего четыре комнаты оплачивать? Для шмоток и хахаля, который даже не работает?», «Когда реально жить начнешь? Хватит в сказке жить», - отреагировали на новость пользователи.

Татьяна Владимировна возражает против операции, и это понятно. Одно дело увеличивать грудь на проекте по бартеру, другое - оплачивать операцию самостоятельно. При таком подходе покупки квартиры придется ждать очень долго. К тому же, поклонники уверены, что роман с Семиным продлится недолго, и Алена через пару недель будет снова жаловаться на разбитое сердце.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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