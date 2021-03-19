Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алена Савкина ответила на вопросы про детский сад для Богдана

Алена Савкина ответила на вопросы про детский сад для Богдана

На теме садика периодически поднимает активность Ольга Рапунцель. У нее это отлично получается то рассказами о том, что садик найден, но он закрыт, то жалобами на недоброжелателей, из-за которых приходится переводить ребенка. И даже няню найти на вечер для них проблематично. Совсем по-другому обстоят дела у Алены Савкиной, которая уверяет, что у них с садиком нет никаких проблем.

Алену Савкину хоть и обвиняют в нежелании заниматься сыном, но молодая мамочка дает понять, что у них как раз все замечательно, она и сама с Богданом проводит время, и ее жених с ним нашел общий язык, и Татьяна Владимировна всегда при них, и няня у Богдана профессиональный педагог и воспитатель, пишет newstes.ru.
«Садик, поиск садика, знакомство с группой - все это нам не доставляет трудностей. У нас есть замечательная няня сейчас, педагог и воспитатель, которая приезжает к нам», - похвасталась Алена.

А вот о садике она не думает. Как пояснила Алена, их не волнуют такие проблемы, как поиск садика и знакомство с группой. Но вовсе не потому, что уже нашли подходящий сад. Просто она не видит смысла водить ребенка в садик, когда есть такая няня, а у сына нет прививок. Свое нежелание его прививать она объяснила информацией в свободном доступе о негативном влиянии прививок и плохом составе.

Отсутствие прививок и то, что весной дети болеют чаще, заставляет Савкину отказаться от поиска садика. Тем более они ходят на развивающие занятия,тратят полтора часа в день на образование. В группе всего 6 детей, Богдан очень общителен и легко находит общий язык с ними. В то же время она все-таки подумывает о саде, раз интересуется у фолловеров об их опыте отправки детей в садик.

Стоит отметить, что большинство подписчиков посоветовали Алене не отказываться от прививок. Кто-то пугал ее тем, что не возьмут в детский сад или школу, другие пытались объяснить, что без прививок ребенок больше подвержен опасным болезням. Кого потом винить, если случится что-то ужасное? Хотя хейтеры уверены, что для Богдана ужасно само проживание в такой семье, чего о прививках беспокоиться.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее били
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа, так как посетители ее
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДД
Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Россиянам рассказали об опасных последствиях коронавируса для детей
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Киевская область тоже станет «красной»: названа дата
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по истории"
Мединский предложил отправить политикам в США "хорошие книги по
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах страны
Нигерия хочет участия инвесторов из РФ в горнодобывающих проектах
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В Турции назвали Путина «убийцей гегемонии США»
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
В ЕС объявили о третьей волне коронавируса
Катя Жужа ждет третьего ребенка
Катя Жужа ждет третьего ребенка

Топ на сегодня

"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»

Еще по теме

Алена Савкина больше не отдыхает вместе с сестрой
Алена Савкина и Илья Семин планирую свадьбу
Илья Семин переехал к Алене Савкиной
Алена Савкина легла с сыном в больницу - Богдану стало хуже