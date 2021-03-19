Алена Савкина ответила на вопросы про детский сад для Богдана

Вадим Карасев

На теме садика периодически поднимает активность Ольга Рапунцель. У нее это отлично получается то рассказами о том, что садик найден, но он закрыт, то жалобами на недоброжелателей, из-за которых приходится переводить ребенка. И даже няню найти на вечер для них проблематично. Совсем по-другому обстоят дела у Алены Савкиной, которая уверяет, что у них с садиком нет никаких проблем.

«Садик, поиск садика, знакомство с группой - все это нам не доставляет трудностей. У нас есть замечательная няня сейчас, педагог и воспитатель, которая приезжает к нам», - похвасталась Алена.

Алену Савкину хоть и обвиняют в нежелании заниматься сыном, но молодая мамочка дает понять, что у них как раз все замечательно, она и сама с Богданом проводит время, и ее жених с ним нашел общий язык, и Татьяна Владимировна всегда при них, и няня у Богдана профессиональный педагог и воспитатель, пишет newstes.ru.А вот о садике она не думает. Как пояснила Алена, их не волнуют такие проблемы, как поиск садика и знакомство с группой. Но вовсе не потому, что уже нашли подходящий сад. Просто она не видит смысла водить ребенка в садик, когда есть такая няня, а у сына нет прививок. Свое нежелание его прививать она объяснила информацией в свободном доступе о негативном влиянии прививок и плохом составе.Отсутствие прививок и то, что весной дети болеют чаще, заставляет Савкину отказаться от поиска садика. Тем более они ходят на развивающие занятия,тратят полтора часа в день на образование. В группе всего 6 детей, Богдан очень общителен и легко находит общий язык с ними. В то же время она все-таки подумывает о саде, раз интересуется у фолловеров об их опыте отправки детей в садик.Стоит отметить, что большинство подписчиков посоветовали Алене не отказываться от прививок. Кто-то пугал ее тем, что не возьмут в детский сад или школу, другие пытались объяснить, что без прививок ребенок больше подвержен опасным болезням. Кого потом винить, если случится что-то ужасное? Хотя хейтеры уверены, что для Богдана ужасно само проживание в такой семье, чего о прививках беспокоиться.