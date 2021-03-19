Американский спутник взорвался в космосе

Вадим Карасев

В космосе взорвался недействующий метеорологический спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США, известный как NOAA-17. Он распался на 16 обломков, столкновение с другим космическим объектом исключили из возможных причин разрушения.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 в 10:11 мск 10 марта... Отслеживается 16 связанных с этим обломков — нет признака, что это было вызвано столкновением с другим объектом", — сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США в Twitter.

До инцидента NOAA-17 был на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Пока нет информации о том, способны ли его остатки повредить другие спутники.

Аппарат запустили в июне 2002 года и вывели из эксплуатации в 2013 году. Модели этой серии уже разрушались в космическом пространстве из-за взрыва батарей.

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