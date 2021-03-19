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Анастасия Волочкова: «Собчак обсуждала мою фигуру, а ведь на ее тело без слез не взглянешь!»

Анастасия Волочкова: «Собчак обсуждала мою фигуру, а ведь на ее тело без слез не взглянешь!»

В 2019 году, когда Ксения Собчак пришла в гости к Анастасии Волочковой брать интервью, публика облегченно вздохнула, поскольку сочла, что две заклятые подруги наконец предприняли попытку примирения. Но, как выяснилось позже, это была лишь видимость. Более того, балерина осталась крайне недовольна работой Ксении, считая, что та выставила ее в негативном свете.


Похоже, сегодня Волочкова вообще сожалеет о том, что пустила Собчак на порог, ведь конечный итог того интервью шокировал балерину, хотя она и привыкла к негативу в свой адрес. 

«Это была некрасивая и бесстыжая подстава с ее стороны, потому что я от души показала Ксении все. Дала ей возможность сделать то, что ей хочется. Знала, что не обойдется без сарказма и дешевых колкостей, но просто наблюдала за тем, что произойдет. Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии. Она не может это пережить!» — сетовала 45-летняя Анастасия.

По словам Волочковой, Ксения  также позволила себе нелестно высказываться в адрес ее фигуры. К примеру, Собчак не верила в то, что у балерины пышная грудь от природы. 

«Когда мы выходили из бани (именно здесь снимали интервью, — прим. «NewsTes.ru»), Ксюша быстро убежала, не смыв тушь. Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!» — заявила Анастасия.

Напомним, конфликт между звездными блондинками начался еще в нулевых — тогда Волочкова, как уверяла Ксения, увела у нее бойфренда-олигарха. Балерина отрицает обвинения, подчеркивая, что заводит отношения лишь со свободными мужчинами.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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