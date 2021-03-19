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Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом США

Президент Байден, в четверг, назвал своего вице-президента Камалу Харрис «президентом Харрис», говоря о том, что в США ввели почти 100 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Байден сказал:

«Теперь, когда мы с президентом Харрис совершили виртуальную экскурсию по центру вакцинации в Аризоне, одна из медсестёр рассказала, что каждая прививка подобна дозе надежды».

Харрис присутствовала с Байденом на его выступлении в Белом доме, но её реакция, к сожалению, не была зафиксирована в официальной видеорепортаже.

Это не первый раз, когда Байден дает Харрис «устное» повышение, рассказывают в NY Post.

В декабре Байден назвал Харрис «избранным президентом» в то время, как они обсуждали прививки от COVID-19.

«Я вакцинировался, чтобы внушить обществу доверие к препарату от Covid. Избранный президент Харрис сделала её сегодня по той же причине», – сказал тогда Байден.

Во время президентской кампании в прошлом году тогдашний президент Дональд Трамп часто обвинял Байдена и заявлял, что демократы примут 25-ю поправку, чтобы заменить Байдена Харрисом.

На мероприятии в Белом доме, в этом месяце, Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина, назвав его «парнем, который руководит вон тем подразделением».

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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