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Байден снова назвал Камалу Харрис президентом

Байден снова назвал Камалу Харрис президентомКамала Харрис и Джо БайденФото: CARLOS BARRIA / Reuters

Глава Белого дома Джо Байден во время публичного выступления оговорился и снова назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом». Об этом сообщает Fox News.

Байден, рассказывая об успехах вакцинации в США, сказал: «Когда президент Харрис и я…». Отмечается, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки.

30 декабря Байден совершил похожую ошибку. Он запнулся и нечаянно назвал Камалу Харрис, которая должна была занять должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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