Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"

Влада Некрасова

Президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли вводить санкции против "Северного потока — 2".

"Все будет в свое время", - ответил Байден на соответствующий вопрос.

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.

Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.