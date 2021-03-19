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Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине

Политолог Андрей Головачев предположил, что Джо Байден может покинуть свой пост до завершения президентского срока. Об этом сообщает издание CT News.

Эксперт отметил, что президент США перешёл все допустимые грани дипломатии, когда в своём последнем интервью назвал Владимира Путина «убийцей». Такие резкие высказывания, по мнению Головачева, не помогут ему надолго закрепиться на посту главы государства.

Политолог убеждён, что данная риторика неслучайна. Он считает, что США решили объединиться с Европой под идеей «крестового похода» против России.

Однако сценарий может быть и совершенно иным. Головачев предположил, что в оптимистичном для Москвы исходе событий Байдена отправят на покой по состоянию здоровья, а новая администрация постепенно начнёт выстраивать диалог с Россией, в том числе, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине.

Сообщение Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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