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Белый дом объяснил падение Байдена при подъеме на борт номер один

Белый дом объяснил падение Байдена при подъеме на борт номер одинДжо БайденФото: Carlos Barria / Reuters

Белый дом объяснил падение президента США Джо Байдена, который ранее трижды споткнулся и упал при подъеме на борт номер один (Air Force One). Слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге на борту президентского самолета приводит ТАСС.

«На улице было очень ветрено. Я сама чуть не упала, когда поднималась по трапу. С ним [Байденом] все в порядке на 100 процентов», — сказала Жан-Пьер.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в свою очередь сообщила, что Байден просто оступился, и ему не потребовалась помощь медиков.

«Я знаю, что люди видели, как президент Байден поскользнулся, поднимаясь по лестнице на борт номер один, но я рада сообщить, что с ним все в порядке, и ему даже не потребовалось внимание со стороны медицинской бригады, которая путешествует с ним. Не более чем оступился на лестнице», — написала она на своей странице в Twitter.

Ранее кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One) опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный среди сторонников бывшего президента Дональда Трампа digital-стратег Калеб Халл (Caleb Hull). На видео Байден поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.

В мире

По материалам: lenta.ru
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