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Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине

Как сообщает портал iz.ru, пресс-секретарь Джен Псаки дала ответ на вопрос от журналистов, жалеет ли Джо Байден о своих высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Псаки озвучила, что никаких сожалений Джо Байден не испытывает. Кроме того, Псаки добавила, что американский президент «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях».

«Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос»

Именно так ответила пресс-секретарь. Напомним, во время интервью американскому каналу ABC президентом Байденом был дан утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Кроме того, американский президент добавил, что Владимир Путин должен «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США. Ответ российского лидера не заставил себя ждать. Владимир Владимирович пожелал Байдену здоровья, а также вспомнил дразнилку из детства «кто как обзывается, тот так и называется».

Сообщение Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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