Боец ММА Александр Емельяненко пообещал нокаутировать Штыркова

Анастасия Иванова

Скандально известный российский боец ММА Александр Емельяненко абсолютно уверен в своей победе над тяжеловесом Иваном Штырковым в том случае, если их бой когда-либо состоится.

В ходе проведенной беседы с Магомедом Исмаиловым на его канале YouTube Емельяненко сам поднял тему возможного поединка с Иваном Штырковым. Обсуждая этот зрелищный и ожидаемый потенциальный бой, он заявил о том, что смог бы легко нокаутировать соперника.

«Не видел этот бой Штыркова с Исмаиловым — если предложат мне бой с Ваней, то я посмотрю. Но я его ведь нокаутирую: он же не борец, а культурист. Здесь его вся химия не спасет. В свое время я даже кому-то предлагал уже организовать мне бой с Штырковым, но почему-то они тогда отказались», – рассказал Александр.

Сообщение Боец ММА Александр Емельяненко пообещал нокаутировать Штыркова появились сначала на Информационное агентство "SM News".