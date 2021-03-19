Боец ММА Владимир Минеев рассказал, как ездил с толпой дагестанцев прессовать МакГрегора

Анастасия Иванова

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, боец ММА Владимир Минеев, в своем интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс», отметил, как в 2019 году он ездил со своим неназванным товарищем из Дагестана штурмовать отель «Ритц-Карлтон», в котором тогда находился знаменитый ирландский боец UFC Конор МакГрегор.

“Я на тот момент ведь находился со своим товарищем из Дагестана. Да, мы вместе тогда поехали. Все это было на таком адреналине. Что было бы тогда – точно не знаю, я сейчас спокоен. Задать такой острый вопрос я точно был готов. Не думаю, что Конор стал бы тогда дискутировать. Хотели мы просто чуть напугать его. Мне стало очень неприятно, что он приезжает в нашу страну и так резко высказывается. А еще больше стало неприятно, что были наши соотечественники, которые на это все смотрели, раскрыв рты. Я этого не совсем понимаю”, – отметил он.

“Если есть определенное недопонимание с представителями этой республики, которое также есть и у меня тоже, это же еще не значит, что нужно будет соглашаться с таким плевком. Это происходило все на международном уровне, вы понимаете? Себя нужно вообще уважать больше, чем хотеть зарисоваться перед каким-то там иностранцем”, – поведал Минеев.

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