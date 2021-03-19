Более 390 образовательных организаций Санкт-Петербурга оснастят новой техникой

Анастасия Иванова

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 391 образовательная организация Санкт-Петербурга получит новое оборудование. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено порядка 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.



«В Петербурге система дополнительного образования складывалась десятилетиями. За последнее время мы ее существенно расширили: создаем детские технопарки, открыли девять центров цифрового образования «Инфинити» и первый в городе «IT-куб», – заявил губернатор.

Александр Беглов уточнил, что в прошлом году начал работу первый «Кванториум» Минпросвещения России, в ближайшие годы планируется открыть еще три. Ребята занимаются в Академии цифровых технологий. Петербург первым в России создал сеть отделений дополнительного образования непосредственно в школах.

«Мы очень внимательно следим за достижениями Петербурга и предлагаем их других регионам. Интересен ваш подход к строительству школ, когда строятся не один, а два бассейна. Здесь мы видели новые прекрасные школы, может быть, даже лучшие в мире», – отметил Сергей Кравцов.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил две ключевые цели в образовании – воспитание гармонично развитой личности и развитие системы дополнительного образования.

«Я знаю, что практически каждый ученик в Петербурге занимается в той или иной секции, в том или ином кружке. И это как раз и есть поддержка и раскрытие талантов ребенка. Также президентом поставлена задача войти в десятку стран по качеству образования. У Санкт Петербурга очень хорошие результаты. Мы видим, что здесь идет системная комплексная работа», – прокомментировал министр.