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Болгарских военных обвинили в шпионаже в пользу России

Болгарских военных обвинили в шпионаже в пользу РоссииМинобороны БолгарииФото: Wikipedia

Двух сотрудников Министерства обороны Болгарии арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру страны.

Представитель главного прокуратуры Сийка Милева заявила, что подозреваемые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу России. Она рассказала, что один из них учился в Москве, а в ведомстве отвечал за формирование сети осведомителей, поэтому имел доступ к секретным данным. «Его супруга, имеющая двойное гражданство, была посредником в контактах резидента с представителями посольства России», — сообщили в прокуратуре.

До этого об аресте нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России сообщали местные СМИ. Операция по задержанию была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности и МВД. В ее рамках на выезде из Софии по трассе «Тракия» полиция проверяла документы у всех водителей. Так сотрудники правоохранительных органов смогли арестовать одного их подозреваемых.

Ранее жителю Швеции предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. По предварительным данным, 47-летний гражданин якобы передал сотруднику российского посольства некие сведения и получил за это около трех тысяч долларов. Согласно действующему закону, за шпионаж ему грозит до шести лет лишения свободы.

В мире

По материалам: lenta.ru
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