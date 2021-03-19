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Борис Джонсон пообещал привиться вакциной AstraZeneca

Борис Джонсон пообещал привиться вакциной AstraZenecaБорис ДжонсонФото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca. Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

«Важно, чтобы все мы сделали прививки настолько быстро, насколько это возможно. И я получу свою прививку завтра», — сказал премьер. Он отметил, что вакцинационный центр, в котором он будет это делать, использует препарат от AstraZeneca и Оксфордского университета.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca является безопасной, несмотря на сообщения о возникновении тромбоза после введения препарата. Регулятор порекомендовал предупреждать пациентов о подобных рисках и указать их в описании препарата.

До этого использование вакцины AstraZeneca решили частично или полностью приостановить в 20 европейских странах. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза. При этом в компании заявили о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

В мире

По материалам: lenta.ru
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