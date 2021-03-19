"Будьте мужчиной". Кадыров призвал Байдена поговорить с Путиным

Влада Некрасова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал американского лидера Джо Байдена принять предложение президента РФ Владимира Путина пообщаться напрямую и не "увиливать" от разговора.

Ранее Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы "вмешательство" в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли российского лидера "убийцей".

Сам Владимир Путин, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья, а также предложил подискутировать в прямом эфире.