Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем

Вадим Карасев

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка «ВИА Гры», украинская певица Анна Седокова призналась в злоупотреблении алкоголем. Артистка сообщила об этом в Instagram 18 марта.

Седокова рассказала подписчикам, что решила поститься, отказавшись от алкоголя и соблюдая строгую диету. Певица отметила, что думает полностью завязать со спиртными напитками.

«Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это неточно. Возможно, и навсегда. Сегодня четвертый день моей новой жизни, в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь», — заявила поп-звезда. Она призналась, что никогда не соблюдала диету и не ограничивала себя в еде. Певица также рассказала, что раньше пила вино почти каждый день.

«Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой», — написала Седокова. Теперь знаменитость решила кардинально изменить свой режим питания.

Ранее певица раскритиковала ток-шоу на Первом канале, назвав его «говном». Она рассказала, что разговор о личной жизни стал причиной ее ухода с программы во время съемок.