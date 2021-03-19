Бывшая Тимати ждет первенца от тренера, бросившего ради нее беременную невесту

Вадим Карасев

32-летняя певица Алекса ошарашила поклонников радостной новостью. Экс-возлюбленная Тимати призналась, что ждет ребенка, сообщает "СтарХит".

Алекса опубликовала на своей странице в инстаграме фото, на котором она позирует в свободной рубашке белого цвета.



При этом бросается в глаза округлившийся живот певцы, не оставивший у поклонников никаких сомнений в том, что артистка ждет ребенка.

"В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни. Пришло время приятной суеты: выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего малыша. Среди моих подписчиц есть мамочки? Посоветуйте хорошие странички с красивой одеждой и всем необходимым, буду вам искренне благодарна", - написала Алекса.

Артистка не стала раскрывать поклонникам пол будущего ребенка. Его отцом станет фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, который ради Алексы бросил беременную невесту, пишет источник.

"Ты мой лучший подарок в жизни! Спасибо вселенной за нашу встречу!!! Не устану повторять насколько мне с тобой повезло!" - написала недавно Алекса в инстаграме, поздравляя Дайчева с днем рождения.

Подписчики неоднозначно встретили новость о беременности исполнительницы. "А если вас так же кинут беременную? Хотите побывать в шкуре жены вашего так называемого жениха?", "Главное, чтоб не поступил так же, как с предыдущей девочкой", - цитирует пользователей сети радио "Комсомольская правда".

Как отмечается, некоторое время назад Алекса получила от своего жениха предложение руки и сердца.

"Я никого не уводила. Не буду оправдываться. Как все было на самом деле — знаю только я и мои близкие. Так что без комментариев", - заявляла певица.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ назвали предполагаемую победительницу "Холостяка" с Тимати.