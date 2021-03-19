Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Бывший посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века

Бывший посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века

Бывший посол США в России Майкл Макфол вступил в спор с одним из интернет-пользователей, который напомнил ему, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. Об этом пишет MK.RU.


В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года. Спор начался после того, как Макфол сделал в своем Twitter-акаунте запись, в которой назвал Крым частью Украины

Пользователь прокомментировал запись и заявил, что Крым стал частью России в 1783 году.

“Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска”, – написал Макфол.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что военный эксперт Дандыкин сообщил о главной угрозе Крыму со стороны Украины.

Сообщение Бывший посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Американский спутник взорвался в космосе
Американский спутник взорвался в космосе
В Грузии после прививки AstraZeneca впала в кому и скончалась медсестра
В Грузии после прививки AstraZeneca впала в кому и скончалась
Дима Билан раскритиковал песню Манижи, высказавшись о своем возвращении на "Евровидении"
Дима Билан раскритиковал песню Манижи, высказавшись о своем
Стало известно о расследовании против Левочкиных
Стало известно о расследовании против Левочкиных
Единым поставщиком вакцины “Спутник V” от COVID-19 стала структура «Ростеха»
Единым поставщиком вакцины “Спутник V” от COVID-19 стала структура
MedikForum: Причиной возникновения колоректального рака может быть употребление молока и говядины
MedikForum: Причиной возникновения колоректального рака может быть
Певица Lana Del Rey выпустила новый альбом Chemtrails Over the Country Club
Певица Lana Del Rey выпустила новый альбом Chemtrails Over the
Бывший посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века
Бывший посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века
Все подлодки Черноморского флота РФ вышли на боевое дежурство
Все подлодки Черноморского флота РФ вышли на боевое дежурство
В «Орлёнке» изучают основы сбалансированного рациона
В «Орлёнке» изучают основы сбалансированного рациона
Свыше 340 тысяч зрителей приняли участие в открытом уроке «Крым – моя история»
Свыше 340 тысяч зрителей приняли участие в открытом уроке «Крым – моя
Ида Галич: «Мой муж не изменял мне никогда!»
Ида Галич: «Мой муж не изменял мне никогда!»

Топ на сегодня

"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Лучшая идея для бизнеса: спутниковый интернет
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил Путин
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил

Еще по теме

Макфол обвинил WikiLeaks в работе на Россию
Майкл Макфол оказался в санкционном списке России
Майкл Макфол сообщил о запрете на въезд в Россию
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол выступает против деятельности RT и Sputnik