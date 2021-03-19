Бывший посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века

Анастасия Иванова

Бывший посол США в России Майкл Макфол вступил в спор с одним из интернет-пользователей, который напомнил ему, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. Об этом пишет MK.RU.

В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года. Спор начался после того, как Макфол сделал в своем Twitter-акаунте запись, в которой назвал Крым частью Украины

Пользователь прокомментировал запись и заявил, что Крым стал частью России в 1783 году.

“Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска”, – написал Макфол.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что военный эксперт Дандыкин сообщил о главной угрозе Крыму со стороны Украины.

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